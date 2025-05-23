Afyonkarahisar'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Afyonkarahisar'da yakalanan 6 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek.
Afyonkarahisar'da yakalanan 6 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kontrollerde, 1503 kişinin kimlikleri sorgulandı.
Uygulamada 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzeri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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