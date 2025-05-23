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        Afyonkarahisar'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Afyonkarahisar'da yakalanan 6 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:27 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:27
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        Afyonkarahisar'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Afyonkarahisar'da yakalanan 6 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Kontrollerde, 1503 kişinin kimlikleri sorgulandı.

        Uygulamada 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzeri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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