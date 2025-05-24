Afyonkarahisar'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sürüyor

Afyonkarahisar'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlik kapsamında, Mevlevi Camisi'nde program düzenlendi. Cemaate, "Ailede Yemek Kültürü, Sofra Adabı ve İsraf" konusu anlatıldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Dumlupınar Bölge Başkanı Bilal Şenel, namaz çıkışı düzenlenen programda, Türk mutfağının hem lezzet hem de kültür olarak önemine dikkati çekti.

Mevlevi mutfağı ile temiz ve helal rızık konularına değinen Şenel, "Türk mutfağı insanların hem damağına hem de ruhuna hitap edebildiği müddetçe, dünya gastronomi mutfağında yerini muhafaza edecektir."ifadesini kullandı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sandıkçı da keşkeğin Afyonkarahisar mutfağındaki önemini anlattı.

Konuşmaların ardından vatandaşlara keşkek ikram edildi.