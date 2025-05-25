Afyonkarahisar'da çıkan orman yangınında 4 bin metrekare alan zarar gördü
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Yörükmezarı köyü ormanlık alanda örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz ve 11 itfaiye, bir su ikmal aracı sevk edildi.
Yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 4 bin metrekare alan zarar gördü.
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