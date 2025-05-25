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        Afyonkarahisar'da çıkan orman yangınında 4 bin metrekare alan zarar gördü

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 22:36 Güncelleme: 25.05.2025 - 22:36
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        Afyonkarahisar'da çıkan orman yangınında 4 bin metrekare alan zarar gördü
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Yörükmezarı köyü ormanlık alanda örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz ve 11 itfaiye, bir su ikmal aracı sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 4 bin metrekare alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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