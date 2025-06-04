Kurban Bayramında ağızları "ekmek kadayıfı" tatlandıracak

"Kurban Bayramı haftası dolayısıyla gelen ekmek kadayıfı siparişlerini de tamamladık. Türkiye'nin dört bir tarafına, soğuk zincirle (köpük ve buz kalıbı) kargoyla adreslere gönderdik. Bayram sabahı ağızlar ekmek kadayıfla tatlanacak. Manda kaymağıyla tüketilmesini tavsiye ediyoruz. "

Ekmek kadayıfının Afyonkarahisar'da şerbetli özel tatlılar arasında olduğunu belirten Pancar, şöyle konuştu:

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