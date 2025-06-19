Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Şüpheli T.K'nin adresi ve motosikletinde yapılan aramada, 5 bin 258 uyuşturucu hap, 3 cep telefonu, ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 206 bin 700 lira ele geçirildi.

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