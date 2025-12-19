Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde uygulanan tedaviyle şeker hastasının ayağı kesilmekten kurtarıldı

        ARİF YAVUZ - Uşak'ta yaşayan şeker hastası Mehmet Yıldırım, damar tıkanıklığı nedeniyle kesilme ihtimali olan ayağı, yara oluşan iki parmağı alınarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 12:48 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde uygulanan tedaviyle şeker hastasının ayağı kesilmekten kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ARİF YAVUZ - Uşak'ta yaşayan şeker hastası Mehmet Yıldırım, damar tıkanıklığı nedeniyle kesilme ihtimali olan ayağı, yara oluşan iki parmağı alınarak kurtarıldı.

        Uşak Dikilitaş Mahallesi'nde yaşayan ve 20 yıldır şeker hastalığıyla mücadele eden Mehmet Yıldırım'ın ayaklarında, 2022 yılında damar tıkanıklığı başladı.

        Yaklaşık 3 ay önce de parmaklarında çürüme görülen ve bir süre hastanede tedavi gören Yıldırım, daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Ünitesine başvurdu.

        Şeker hastası olduğu için ayağının kesilme ihtimali bulunan Yıldırım'ın, doktorların iki başarılı cerrahi müdahalesiyle sağ ayağındaki çürüyen iki parmağı alındı.

        Yaklaşık 1,5 ay süren tedavisi sonucunda ayağı kurtarılan Yıldırım, önümüzdeki günlerde taburcu olmaya hazırlanıyor.

        Genel Cerrahi Servisi Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Ünitesi Sorumlusu Opr. Dr. Hilmi Uyar, AA muhabirine, Uşak'tan gelen hasta Mehmet Yıldırım'ın şeker hastalığı nedeniyle ayak parmaklarında yara oluştuğunu ve çürümeye başladığını söyledi.

        Hastanın Uşak'taki farklı hastanelere müracaatları sonrası Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Ünitesine yönlendirildiğini dile getiren Uyar, şöyle konuştu:

        "Biz poliklinikte hastamızı değerlendirdik. Diyabet hastalarında genellikle ayak parmaklarında yaralar oluşur. Bu yaraların önü alınmazsa ayağın kesilmesine kadar ilerleyebilecek düzeydedir. Diyabetik yaralar oluşan hastaların da yüzde 60'ında ampütasyon ihtimali vardır. Tedavisine başladığımız hastamızın önce çürüyen parmaklarını aldık ve pansumanlarına devam ettik. Girişimsel radyoloji ünitemizde hastanın ayak damarlarında tespit edilen tıkanıklar açıldı. Şu an için hastamızın ayağını kesilmekten kurtardık."

        -"Hastanın sağlık durumunda herhangi bir sıkıntımız yok"

        Uyar, hastanın bütün tedavilerinin uygulandığını ve son aşamasında olduklarını vurguladı.

        Yaranın kapanmasının uzun bir süreç alabileceğine dikkati çeken Uyar, "İnşallah bir hafta içinde taburculuğunu planlıyoruz. Hastanın sağlık durumunda herhangi bir sıkıntımız yok. Her şey gayet iyi. Biz, hastayı taburcu ederken evde kendilerinin pansuman edebileceği düzeye getirdikten sonra gönderiyoruz." dedi.

        -"Tedavimiz olmasaydı belki ayağımı kaybederdik"

        Hasta Mehmet Yıldırım da ayağındaki yaranın tedavisi için tavsiye üzerine Afyonkarahisar'a geldiğini kaydetti.

        Şeker hastalığı ile 20 yıldır mücadele ettiğini aktaran Yıldırım, "Allah, kimsenin başına bu hastalığı vermesin. Ayağımda oluşan çürüme nedeniyle iki parmağım ameliyatla alındı. Tedavimiz olmasaydı belki ayağımı kaybedecektim. Allah'a şükür, bu yara ile çürümeden kurtulduk. Doktorumuza ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        "Hem komedisi hem de dramı olan bir karakter"
        "Hem komedisi hem de dramı olan bir karakter"
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!

        Benzer Haberler

        Voleybol Genç Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi
        Voleybol Genç Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi
        Afyonkarahisar'da 'Üniversite Gençliğinde İnanç ve Aile' semineri
        Afyonkarahisar'da 'Üniversite Gençliğinde İnanç ve Aile' semineri
        AFAD faaliyetlerini vatandaşlara açtıkları stant ile anlattı
        AFAD faaliyetlerini vatandaşlara açtıkları stant ile anlattı
        Geçici maden arama izni verilen meralarda kontroller yapıldı
        Geçici maden arama izni verilen meralarda kontroller yapıldı
        Afyonkarahisar'da hafta sonu yağış bekleniyor
        Afyonkarahisar'da hafta sonu yağış bekleniyor
        Şuhut İlçe Müftülüğünden sabah namazı buluşması etkinliği
        Şuhut İlçe Müftülüğünden sabah namazı buluşması etkinliği