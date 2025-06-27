Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada, uyuşturucu emdirilmiş 16 peçete, bir miktar uyuşturucu, imalat aşamasında kullanılan 2 makas, peçete rulosu ve kimyasal madde şişeleri ele geçirildi.

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