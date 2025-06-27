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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 16:28 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:28
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imal edilip satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada, uyuşturucu emdirilmiş 16 peçete, bir miktar uyuşturucu, imalat aşamasında kullanılan 2 makas, peçete rulosu ve kimyasal madde şişeleri ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan R.Ç. ile K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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