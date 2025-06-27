Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imal edilip satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada, uyuşturucu emdirilmiş 16 peçete, bir miktar uyuşturucu, imalat aşamasında kullanılan 2 makas, peçete rulosu ve kimyasal madde şişeleri ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan R.Ç. ile K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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