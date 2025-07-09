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        Afyonkarahisar'da ofise giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

        Afyonkarahisar'da ofise giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:44 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:44
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        Afyonkarahisar'da ofise giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
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        Afyonkarahisar'da ofise giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya salındı.

        Ataköy Mahallesi'ndeki müstakil tek katlı ofiste yılan gören personel, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

        İhbar üzerine adrese, itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan, doğal ortamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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