        Afyonkarahisarlı turizmcilerin yüzü termal tatili tercih edenlerle güldü

        Afyonkarahisarlı turizmcilerin yüzü termal tatili tercih edenlerle güldü

        CANAN TÜKELAY - Termal turizmle ön plana çıkan Afyonkarahisar'da turizmciler, yarıyıl tatilindeki yoğunluğun yıl geneline yayılacağına inanıyor.

        Giriş: 31.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:03
        CANAN TÜKELAY - Termal turizmle ön plana çıkan Afyonkarahisar'da turizmciler, yarıyıl tatilindeki yoğunluğun yıl geneline yayılacağına inanıyor.

        Doğal güzellikleri, tabiat parkları, gölleri ve konaklama imkanlarıyla yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Afyonkarahisar, yarıyıl tatilinde de tercih edilen lokasyonlardan biri oldu.

        Aralarında beş yıldızlı oteller ile villaların da bulunduğu birçok tesisi tercih edenler, tatil yaparak şifalı sulardan faydalanıyor.

        Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, AA muhabirine, yarıyıl tatilinde her yıl olduğu gibi yine misafirlerin termal destinasyonu tercih ettiklerini söyledi.

        Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı oteller başta olmak üzere konaklama tesislerinde doluluk sağlandığını anlatan Gümüşhan, şöyle konuştu:

        "Misafirler, yaz kış havuza giriyor. Afyonkarahisar'da artık 4 mevsim, 12 ay turizm var. Gastronomi, termal, sağlık. Herkesin yüzü gülüyor. Eskiden misafirler 1-2 gün kalıyordu, şu anda 4-5 gün kalıyor. Misafirler, hem termalden faydalanıyor hem de gastronomi lezzetlerini deneyimleyip tarihi ve turistik yerleri geziyor. Konuştuğumuz misafirlerimiz çok mutlu. Çocuklar için otellerde aktiviteler var, hoşça vakit geçiriyorlar. Gelenler, şifalı sularda stresini attığını belirtiyor."

        Gümüşhan, kente gelenleri en iyi şekilde ağırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

        - "Misafirlerimiz, yılın her döneminde çamur banyolarına ilgi gösteriyor"

        Sandıklı Belediyesi Termal Otel Genel Müdürü Kadir Ayan, otelde boş odanın bulunmadığını söyledi.

        Termal çamur banyolarının yaz ve kış misafirlere hizmet verdiğini anlatan Ayan, "Misafirlerimiz, yılın her döneminde çamur banyolarına ilgi gösteriyor. Çamur banyolarına genellikle romatizma, eklem ve kas ağrıları çekenler geliyor. Gelenlerin buradan memnun ayrılması önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

        Termal tatili tercih edenler de hizmetten memnun kaldıklarını, tekrar gelmeyi düşündüklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

