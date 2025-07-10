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        Afyonkarahisar'da polis bir kişinin telefonla dolandırılmasını önledi

        Afyonkarahisar'da polis, bir kişinin telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmesini engelledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 16:31 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:31
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        Afyonkarahisar'da polis bir kişinin telefonla dolandırılmasını önledi
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        Afyonkarahisar'da polis, bir kişinin telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmesini engelledi.

        Sürekli telefonla görüşen H.D'nin (72) evden aldığı altın ve paraları gören yakınları, İl Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulundu.

        Bunun üzerine Uzun Çarşı ve Bankalar Caddesi çevresine polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, ihbardan 9 dakika sonra H.D'yi kuyumcular çarşısında elindeki 151 bin 260 lirayla buldu.

        Parayı kendisini polis olarak tanıtan şüphelilerin hesabına havale edeceğini belirten H.D'nin mağduriyeti önlendi.

        Polis ekiplerinin H.D'nin dolandırılmasını önlemek için yürüttüğü çalışmalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi, telsiz konuşmalarına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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