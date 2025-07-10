Afyonkarahisar'da polis bir kişinin telefonla dolandırılmasını önledi

Parayı kendisini polis olarak tanıtan şüphelilerin hesabına havale edeceğini belirten H.D'nin mağduriyeti önlendi.

Bunun üzerine Uzun Çarşı ve Bankalar Caddesi çevresine polis ekipleri sevk edildi.

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