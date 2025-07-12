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        Afyonkarahisar'da traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde traktörün römorkuna çarpan otomobildeki biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 12:50 Güncelleme: 12.07.2025 - 12:50
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        Afyonkarahisar'da traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde traktörün römorkuna çarpan otomobildeki biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        İ.B. (53) idaresindeki 43 AB 604 plakalı otomobil, Üçlerkayası köyü yakınlarında A.S'nin kullandığı 03 AN 704 plakalı traktörün römorkuna çarparak devrildi.

        Kazada, sürücü İ.B. ile otomobildeki E.B, (60) C.B. (49) ile F.N.B. (13) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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