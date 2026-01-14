Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 25 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. ile 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasıyla aranan A.Y'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.