        Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 17:01 Güncelleme: 14.01.2026 - 17:01
        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, 25 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. ile 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasıyla aranan A.Y'yi kent merkezinde yakaladı.

        Hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

