Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda bir kişi yakalandı
Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu bir şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin, işlemlerin ardından Türkiye'de bulunması sakıncalı görüldüğünden ülkesine gönderileceği öğrenildi.
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