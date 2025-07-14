Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda bir kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu bir şüpheliyi yakaladı.

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