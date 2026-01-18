Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin çarptığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 21:03 Güncelleme: 18.01.2026 - 21:03
        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin çarptığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

        E.D. (31) idaresindeki 42 U 9860 plakalı otomobil, Dinar-Çay kara yolu Tatarlı beldesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan S.S'nin (48) kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklete çarptı.

        Kazada, elektrikli motosiklet sürücüsü S.S. ile oğlu D.S, ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan S.S. kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü E.D'yi gözaltına aldı.

        Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

