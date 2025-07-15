Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Ü.A. (60) idaresindeki 03 AIF 467 plakalı hafif ticari araç, Akgün köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki S.A. (77), A.G. (50), S.U. (38) ile A.Ü.A. (5) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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