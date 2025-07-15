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        Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 15:20 Güncelleme: 15.07.2025 - 15:20
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        Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Ü.A. (60) idaresindeki 03 AIF 467 plakalı hafif ticari araç, Akgün köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki S.A. (77), A.G. (50), S.U. (38) ile A.Ü.A. (5) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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