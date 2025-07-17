Afyonkarahisar'da beldede açılan tekstil fabrikası kadınlara ekmek kapısı oldu

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Taşoluk beldesinde yaklaşık bir yıl önce açılan ve 50'si kadın 65 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasında, istihdamın 300'e çıkarılması hedefleniyor.

Belde belediyesi tarafından yaptırılan ve işletmeye verilen fabrikada, ünlü markalara kadın pantolonu üretiliyor.

Taşoluk Belediye Başkanı Bilgin Özen, AA muhabirine, beldeye ilk kez istihdam amaçlı bu çaplı büyük bir bina yapıldığını söyledi.

Özen, "Fabrikada şu anda 50'si kadın 65 işçi istihdam ediliyor. Beldeden de 25 kişi çalışıyor. Bir taraftan öğreniyorlar bir taraftan işlerine devam ediyorlar." diye konuştu.

Tekstil fabrikasını işleten Ahmet Yıldız da kadınlara önce işi öğrettiklerini belirterek, "Burada hem işi öğreniyor hem de para kazanarak aile bütçelerine destek oluyorlar. Ünlü markalara bayan pantolonu yapıyoruz. Şu an Türkiye içine satıyoruz. Yurt dışına da açılmayı düşünüyoruz. İşimizi büyüterek daha çok kadın istihdamı sağlayacağız. Hedefimiz 300 işçi çalıştırmak." dedi.