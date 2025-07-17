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        Afyonkarahisar'da beldede açılan tekstil fabrikası kadınlara ekmek kapısı oldu

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Taşoluk beldesinde yaklaşık bir yıl önce açılan ve 50'si kadın 65 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasında, istihdamın 300'e çıkarılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:12
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        Afyonkarahisar'da beldede açılan tekstil fabrikası kadınlara ekmek kapısı oldu
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        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Taşoluk beldesinde yaklaşık bir yıl önce açılan ve 50'si kadın 65 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasında, istihdamın 300'e çıkarılması hedefleniyor.

        Belde belediyesi tarafından yaptırılan ve işletmeye verilen fabrikada, ünlü markalara kadın pantolonu üretiliyor.

        Taşoluk Belediye Başkanı Bilgin Özen, AA muhabirine, beldeye ilk kez istihdam amaçlı bu çaplı büyük bir bina yapıldığını söyledi.

        Özen, "Fabrikada şu anda 50'si kadın 65 işçi istihdam ediliyor. Beldeden de 25 kişi çalışıyor. Bir taraftan öğreniyorlar bir taraftan işlerine devam ediyorlar." diye konuştu.

        Tekstil fabrikasını işleten Ahmet Yıldız da kadınlara önce işi öğrettiklerini belirterek, "Burada hem işi öğreniyor hem de para kazanarak aile bütçelerine destek oluyorlar. Ünlü markalara bayan pantolonu yapıyoruz. Şu an Türkiye içine satıyoruz. Yurt dışına da açılmayı düşünüyoruz. İşimizi büyüterek daha çok kadın istihdamı sağlayacağız. Hedefimiz 300 işçi çalıştırmak." dedi.

        - "Fabrikaların beldelere taşınması güzel bir şey"

        Fabrikada çalışan 38 yaşındaki Nurdane Gül, daha önce farklı tekstil fabrikalarında deneyimi olduğunu, 2,5 yıldır bu sektörde çalıştığını dile getirdi.

        İşini severek yaptığını anlatan Gül, "Fabrikaların beldelere taşınması güzel bir şey. Dışarıda çalışmaktansa beldede olması çok güzel. Çok memnunuz. Sıfırdan öğrendim bu işi. İnsan yaptığı işin güzel şekilde ortaya çıkmasıyla mutlu oluyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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