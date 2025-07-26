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        Çay'da hayırsever iş insanı vatandaşlara bir tır karpuz dağıttı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından vatandaşlara bir tır ücretsiz karpuz dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 17:11 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:11
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        Çay'da hayırsever iş insanı vatandaşlara bir tır karpuz dağıttı
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından vatandaşlara bir tır ücretsiz karpuz dağıtıldı.

        Hayırsever iş insanı İsmail Nal, ilçeye bir tır dolusu karpuz getirtti.

        Cumhuriyet Caddesi ile Dörtyol Meydanı'nda okunan Kur'an-ı Kerim ve dua sonrası karpuzların dağıtımı yapıldı.

        Nal, yaptığı açıklamada "Çay halkı olarak birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bugün tüm geçmişlerimiz adına karpuz dağıttık. Rabbim kabul eylesin." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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