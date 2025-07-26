Çay'da hayırsever iş insanı vatandaşlara bir tır karpuz dağıttı

Nal, yaptığı açıklamada "Çay halkı olarak birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bugün tüm geçmişlerimiz adına karpuz dağıttık. Rabbim kabul eylesin." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Caddesi ile Dörtyol Meydanı'nda okunan Kur'an-ı Kerim ve dua sonrası karpuzların dağıtımı yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından vatandaşlara bir tır ücretsiz karpuz dağıtıldı.

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