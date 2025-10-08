Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Afyonkarahisar'da konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Kimseye böbürlenmeden derviş ruhuyla çalışacağız. İnsanlarımızı muhabbetle kucaklayacağız. Biz dünyanın en şanslı insanlarıyız. Çünkü, Devlet Bahçeli gibi bir liderimiz var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 16:45 Güncelleme: 08.10.2025 - 16:52
        MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Kimseye böbürlenmeden derviş ruhuyla çalışacağız. İnsanlarımızı muhabbetle kucaklayacağız. Biz dünyanın en şanslı insanlarıyız. Çünkü, Devlet Bahçeli gibi bir liderimiz var." dedi.

        Yönter, memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Çiftlik köyünde Kaymakamlık tarafından yaptırılan "Çok Amaçlı Salon"un temel atma törenine katıldı.

        Burada konuşan Yönter, kendisinin bu köyde doğduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Yeşil Çiftlik'te böylesine güzide bir temel atma töreni münasebetiyle, köyümde sizlerin huzurunda bulunmaktan büyük bir iftihar içerisindeyim. Hepinizden Allah razı olsun. Biz bir adım attık. Bizden sonraki nesiller inşallah bu adımı daha da katlarlar. Köyümüze daha fazla eserler kazandırırlar. Köylülerimize huzur, mutluluk ve başarı diliyorum. Bir ve beraber olalım. Nice güzel eserleri hep birlikte kazandıralım."

        Açılışa, Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        - "Afyonkarahisar'da birlik, beraberlik ve kardeşlik şuuru var"

        Daha sonra MHP Emirdağ İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yönter, göreve yeni atanan Uğur Dağcı'yı tebrik etti.

        MHP Afyonkarahisar teşkilatının başarılı çalışmalar yaptığına ve sonuna kadar yanlarında olduklarına dikkati çeken Yönter, "Afyonkarahisar'da birlik, beraberlik ve kardeşlik şuuru var. Afyonkarahisar teşkilatı görmekten de büyük bir huzur ve mutluluk duyuyorum. Kimseye böbürlenmeden derviş ruhuyla çalışacağız. İnsanlarımızı muhabbetle kucaklayacağız. Biz dünyanın en şanslı insanlarıyız. Çünkü, Devlet Bahçeli gibi bir liderimiz var." diye konuştu.

        Yönter'in programlarına MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Ahmet Kahveci, Gömü Belde Belediye Başkanı Ramazan Eryıldız, meclis üyeleri ve partililer katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

