MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Afyonkarahisar'da konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Kimseye böbürlenmeden derviş ruhuyla çalışacağız. İnsanlarımızı muhabbetle kucaklayacağız. Biz dünyanın en şanslı insanlarıyız. Çünkü, Devlet Bahçeli gibi bir liderimiz var." dedi.

Yönter, memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Çiftlik köyünde Kaymakamlık tarafından yaptırılan "Çok Amaçlı Salon"un temel atma törenine katıldı.

Burada konuşan Yönter, kendisinin bu köyde doğduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeşil Çiftlik'te böylesine güzide bir temel atma töreni münasebetiyle, köyümde sizlerin huzurunda bulunmaktan büyük bir iftihar içerisindeyim. Hepinizden Allah razı olsun. Biz bir adım attık. Bizden sonraki nesiller inşallah bu adımı daha da katlarlar. Köyümüze daha fazla eserler kazandırırlar. Köylülerimize huzur, mutluluk ve başarı diliyorum. Bir ve beraber olalım. Nice güzel eserleri hep birlikte kazandıralım."

Açılışa, Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül ile çok sayıda vatandaş katıldı.