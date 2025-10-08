Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        İmam kardeşler kendileri gibi hafız yetiştirmek istiyor

        ARİF YAVUZ - Isparta'daki Kur'an kursunda hafız olan Ömer ile Hüseyin Temel kardeşler, imam hatip olarak atandıkları Afyonkarahisar'daki camilerde örnek gösteriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 11:16 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:32
        İmam kardeşler kendileri gibi hafız yetiştirmek istiyor
        ARİF YAVUZ - Isparta'daki Kur'an kursunda hafız olan Ömer ile Hüseyin Temel kardeşler, imam hatip olarak atandıkları Afyonkarahisar'daki camilerde örnek gösteriliyor.

        Babaları Ahmet Temel'in yönlendirmesiyle 29 yaşındaki Ömer 15 yıl, 25 yaşındaki Hüseyin Temel de 12 yıl önce Isparta'daki Mekke Erkek Kur'an Kursu'na başladı.

        Kurstaki başarılı eğitimlerinin ardından hafız olarak mezun olan kardeşlerden Ömer 2019'da, Hüseyin ise 2022'de imam hatip olarak Afyonkarahisar'daki camilere atandı.

        İmam hatip kardeşler, şimdi görev yaptıkları İscehisar ve Sinanpaşa ilçelerinde toplumda örnek gösteriliyor.

        Fatih Cami İmam Hatibi Ömer Temel, AA muhabirine, kendisinde Kur'an-ı Kerim ve cami sevgisinin küçük yaşlarda başladığını söyledi.

        Babasının da kendisinin hafız olmasını çok istediğini dile getiren Temel, şöyle konuştu:

        "Isparta'da eve geldiğim zamanlarda kardeşime Kur'an-ı Kerim ve hafızlığın kıymetini her zaman anlattım. O da bana özendi ve hafız olmak istedi. Rabbim kardeşime de hafızlığı nasip etti. Liseyi de bitirdikten sonra 6 yıl önce Afyonkarahisar'a imam hatip olarak atandım. Aynı şekilde kardeşimin de 3 yıl önce ataması yapıldı. Kardeşimle, peygamber mesleğini yapıyoruz. İnsanlara örnek olmaya çalışıyoruz. Bunun için de attığımız her adıma dikkat ediyoruz. Her zaman görev yaptığımız yerlerde Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolunu anlatmaya çalışacağız."

        Temel, geçen yıl Uşak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandığını belirterek, "Hazırlık sınıfını tamamladım. Bu yıl birinci sınıf öğrencisiyim. İlimde bir sınır yok. Bizler de her yaşta, her daim kendimizi geliştirmeliyiz. Üniversiteyi bitirdikten sonra biz de Kur'an kurslarında hafız yetiştirmek istiyoruz." dedi.

        - "Akrabalarımızdan 7-8 çocuğa örnek olduk"

        Akdeğirmen Köyü Cami imam hatibi Hüseyin Temel de ağabeyini kendisine rehber olarak gördüğünü ve onun yolundan gitmeye karar verdiğini vurguladı.

        Hafız olmak için elinden gelen bütün çabayı gösterdiğini aktaran Temel, "Babam, annem ve akrabalarımız hafız ve imam hatip olmamızdan dolayı da çok mutlu. Bizi örnek alan yeğenlerimiz de hafız olmak için Kur'an kursuna başladılar. Biz de kendilerine gereken yönlendirmeyi yaptık, yardımcı olduk. Akrabalarımızdan 7-8 çocuğa da örnek olduk. Onların da hafız olması için Kur'an kurslarına yönlendirdik. Hepsi de şu anda hafızlar ve Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okuyorlar." diye konuştu.

        İmam hatip kardeşlerin babaları Ahmet Temel de çevresindekilere örnek olan ve iki evladının hafız ve imam hatip olarak yetişmesinde emeği olan din görevlilerine teşekkür etti.

