        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:41 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:41
        Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        H.S. (20) idaresindeki 03 AEV 272 plakalı motosiklet, merkez Susuz beldesinde İ.B. (25) yönetimindeki 03 DR 582 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü H.S. hayatını kaybetti, İ.B, R.B. (19) ve S.B. (16) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

