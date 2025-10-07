Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'na sosyal medyadan hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na sosyal medyadan hakaret eden zanlı yakalandı.
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na sosyal medyadan hakaret eden zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan Vali Yiğitbaşı'na hakaret içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Afyonkarahisar'da yaşadığı tespit edilen ve 6 suç kaydı bulunan M.Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.