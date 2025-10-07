Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:38 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:38
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan M.Y. (24), M.B. (25), H.K.(24) ve K.B'yi (21) merkez Işıklar beldesinde yakaladı.

        Yapılan aramada, 1278 kullanımlık sentetik kannobinoid (bonzai) ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

        Zanlılardan M.Y. ve M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, H.K. ile K.B. jandarmadaki ifadesinin ardından salıverildiler.

