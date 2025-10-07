Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan M.Y. (24), M.B. (25), H.K.(24) ve K.B'yi (21) merkez Işıklar beldesinde yakaladı.

Yapılan aramada, 1278 kullanımlık sentetik kannobinoid (bonzai) ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Zanlılardan M.Y. ve M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, H.K. ile K.B. jandarmadaki ifadesinin ardından salıverildiler.