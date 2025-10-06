Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 12:46 Güncelleme: 06.10.2025 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        M.E. idaresindeki 34 EDE 033 plakalı hafif ticari araç, Akcan Parkı yakınlarında yolda yürüyen Mevlüt İnceer'e çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Kazada, İnceer olay yerinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü,...
        Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü,...
        Afyonkarahisar'da Gazze'ye destek açıklaması
        Afyonkarahisar'da Gazze'ye destek açıklaması
        Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklan...
        Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklan...
        Afyonkarahisar'da 47 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü y...
        Afyonkarahisar'da 47 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü y...
        Bakan Göktaş: Kadınlar yenilikçi fikirleriyle iş dünyasının çehresini değiş...
        Bakan Göktaş: Kadınlar yenilikçi fikirleriyle iş dünyasının çehresini değiş...
        Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'da AK Parti Kadın Kolları İl Danışma Meclisi t...
        Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'da AK Parti Kadın Kolları İl Danışma Meclisi t...