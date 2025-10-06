Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
M.E. idaresindeki 34 EDE 033 plakalı hafif ticari araç, Akcan Parkı yakınlarında yolda yürüyen Mevlüt İnceer'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada, İnceer olay yerinde hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.