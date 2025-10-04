Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

        Giriş: 04.10.2025 - 11:55 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:55
        Afyonkarahisar'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        A.İ.D, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek çektiği kredi sonrası telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişinin yönlendirmesiyle F.G.M'ye ait hesaba 49 bin 750 lira gönderdiğini belirtti.

        Dolandırıldığını anlayan A.İ.D, şüpheliden şikayetçi oldu.

        Ekipler, F.G.M'yi Kocaeli'de yakalayarak Afyonkarahisar'a getirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

