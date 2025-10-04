Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

A.İ.D, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek çektiği kredi sonrası telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişinin yönlendirmesiyle F.G.M'ye ait hesaba 49 bin 750 lira gönderdiğini belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.