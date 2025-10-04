Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
A.İ.D, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek çektiği kredi sonrası telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişinin yönlendirmesiyle F.G.M'ye ait hesaba 49 bin 750 lira gönderdiğini belirtti.
Dolandırıldığını anlayan A.İ.D, şüpheliden şikayetçi oldu.
Ekipler, F.G.M'yi Kocaeli'de yakalayarak Afyonkarahisar'a getirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
