        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor

        Afyonkarahisar'ın yüksek kesimleri ile bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Giriş: 25.02.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Sabah saatlerinde kent merkezi ile Sandıklı, Sinanpaşa, Bayat ve Şuhut ilçelerinde karla karışık yağmur etkili oldu.

        Bir süre sonra yüksek kesimler ve ilçelerde kar yağışı 5-6 santimetreye ulaştı. Evlerin çatıları ve araçların üzeri karla kaplandı.

        Karayolları 31. Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar-Ankara ile Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Polis ekipleri, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

