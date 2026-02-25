Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor

Afyonkarahisar’ın yüksek kesimleri ile bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.



Sabah saatlerinde kent merkezi ile Sandıklı, Sinanpaşa, Bayat ve Şuhut ilçelerinde karla karışık yağmur etkili oldu.



Bir süre sonra yüksek kesimler ve ilçelerde kar yağışı 5-6 santimetreye ulaştı. Evlerin çatıları ve araçların üzeri karla kaplandı.



Karayolları 31. Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar-Ankara ile Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



Polis ekipleri, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.



Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

