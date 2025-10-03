Afyonkarahisar'da 47 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında 47 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, yağma suçundan 47 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A'yı Esentepe Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
