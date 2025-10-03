Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 47 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da hakkında 47 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 21:27 Güncelleme: 03.10.2025 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da 47 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'da hakkında 47 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, yağma suçundan 47 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A'yı Esentepe Mahallesi'nde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi

        Benzer Haberler

        Bakan Göktaş: Kadınlar yenilikçi fikirleriyle iş dünyasının çehresini değiş...
        Bakan Göktaş: Kadınlar yenilikçi fikirleriyle iş dünyasının çehresini değiş...
        Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'da AK Parti Kadın Kolları İl Danışma Meclisi t...
        Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'da AK Parti Kadın Kolları İl Danışma Meclisi t...
        Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Bakan Göktaş: Kadınlar yenilikçi fikirleriyle iş dünyasının çehresini değiş...
        Bakan Göktaş: Kadınlar yenilikçi fikirleriyle iş dünyasının çehresini değiş...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Afyonkarahisar'da konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Afyonkarahisar'da konuştu:
        Afyonkarahisar'da TIR'la çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da TIR'la çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü