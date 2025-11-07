Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "organ bağışı" açıklaması:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışı çağrısında bulunarak "Organ bağışlayan insanlarımızın 1. derece yakınlarını acil haricinde eğer organ ihtiyacı varsa önceliğe aldık." dedi.

Memişoğlu, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da Valiliği ziyaret etti.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Memişoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, burada sağlık hizmetlerini ve yatırımlarını değerlendireceklerini söyledi.

Afyonkarahisar'ın sağlık hizmetlerinde son 20 yılda çok büyük gelişim gösterdiğini anlatan Memişoğlu, "Yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Emirdağ Hastanemizi inşallah 2026'nın başında milletimizin hizmetine açacağız. Bolvadin Hastanemizin inşaatında bir yavaşlama olmuştu, ona da hızlı şekilde başlayıp, 2026 sonuna veya 2027'nin başında insanların hizmetine sunmuş olacağız. Ağız diş sağlığı merkezimizi de inşallah çok kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

- "Sağlıklı Hayat Merkezlerini önemsiyoruz" Memişoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezlerine Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alındığını anımsatarak "Sağlıklı Hayat Merkezlerini önemsiyoruz. Çünkü insanlar diyetisyene, psikoloğa, fizyoterapiste ihtiyacı olduğu zaman, spor ve egzersiz öğrenmeye, diş bakımını, kanser taramalarını yapabileceği bir alan olarak buralarda da faydalanmalarını istiyoruz. İnsanlarımızın evlerine, yerleşim yerlerine çok yakın. Üstelik de ücretsiz bu hizmetleri alabildiği bir alan bunlar. Onun için buraları koruyucu sağlığın önemli unsurları olarak görüyoruz. Buralara da artık randevu sistemiyle insanlar istedikleri zaman gidebilir." ifadelerini kullandı. - Türkiye, akciğer kanserinde dünyada ilk üçte Bu ayın, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatan Memişoğlu, şöyle konuştu: "Türkiye'nin maalesef akciğer kanseri konusunda dünyada ilk üçte olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Sigara bunun en büyük nedeni, tütün kullanımı. Bu konuda da toplumun farkında olması, hep beraber sigarayı bırakmak için çaba harcamamız gerektiğini, bunun için de mobil tırlarımız, araçlarımızla insanlarımızın yanına gittiğimizi ve burayı gören insanlarımızın da özellikle sigara bırakan vatandaşlarımızın da bu konuda ekiplerimizle beraber bu iradeyi göstermesini ve sağlıklı kalmaları için sigaradan kurtulmalarını bekliyoruz."

- "Nakil konusunda da 149 merkeziyle dünyada örnek olan bir ülkeyiz" Memişoğlu, iki gün önce organlarını bağışladığını belirterek şöyle devam etti: "Zaten 1997'de askerdeyken bağışlamıştım. Elektronik sistemde artık e-Nabız ve e-Devlet üzerinden isteyen herkes organlarını bağışlayabiliyor. Organları bağışlamak esasında öldükten sonra yaşamınızın sonundan sonra dahi bir insana can verebiliyorsunuz, iyilik yapabiliyorsunuz. Bu konuda biz dünyanın en iyi altyapısına, insan gücüne nakil konusunda da 149 merkeziyle dünyada örnek olan bir ülkeyiz. Bu nakillerimizin çoğunu canlıdan yapıyoruz. Yani canlının, karaciğerinin yarısını alıyoruz, böbreğin birini alıyoruz. İnsanlarımız lütfen organlarını bağışlasınlar. Bu esasın büyük bir iyilik gerekçesi, büyük bir iyilik ve mutluluk kaynağı. İnsanlarımızdan organlarını bağışlamasını özellikle e-Devlet üzerinden bunu yapmalarını bekliyoruz. Biliyorsunuz organ bağışlayan insanlarımızın 1. derece yakınlarını acil haricinde eğer organ ihtiyacı varsa önceliğe aldık. Aynı zamanda organ bekleyen veya nakil olan insanlarımızı da randevu sistemimizi önceliğe aldık. Bundan sonra bu konuda da onlara pozitif ayrımcılık yapacağız."