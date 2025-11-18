Habertürk
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 14:59 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:59
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese yaptığı aramada, uyuşturucu emdirilmiş 37 peçete, 7 sentetik ecza ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan G.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

