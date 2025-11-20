Fatih'te zehirlenme şüphesiyle oğlunu, gelinini ve iki torunu kaybeden babanın acısı dinmiyor

ARİF YAVUZ - İstanbul'un Fatih ilçesinde zehirlenme şüphesiyle eşi ve iki çocuğuyla hayatını kaybeden Servet Böcek'in Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki babaevinde, olayla ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Müslümana Mahallesi'ndeki evin önünde taziyeleri kabul eden Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek, AA muhabirine, olaydan diğer oğlu Mustafa'nın aramasıyla haberdar olduğunu söyledi.

Oğlunun, "Baba iki torunun vefat etmiş" demesiyle ne yapacağını bilemediğini anlatan Böcek, "Şok oldum. Oğlum ve gelinimin de sağlık durumunun ağır olduğunu öğrenince İstanbul'a gitmek için harekete geçtim."dedi.

Böcek, gelinin ve oğlunun ölümüyle acılarının katlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Oğlum Türkiye sevdalısıydı. Vatanını çok seviyordu. Her sene yaz tatilinde mutlaka izne buraya geliyordu. Özellikle eşi ve çocuklarıyla geliyordu. İstanbul'u çok seviyordu. Onun vatan sevdası, buraya kadarmış. Hayalleri vardı. Bolvadin'de aile apartmanındaki dairesinin iç dekorasyonunu kendi gönlüne göre yaptırmıştı. Burada bir gün bile yatmak çocuğuma nasip olmadı. Bu hayalde kaldı."

- 20 Kasım Kadir Muhammet'in doğum günü Torunlarının doğum gününe önem verdiğini vurgulayan Böcek, "20 Kasım 2019'da doğan torunum Kadir Muhammet'in artık doğum günü kutlanmayacak. Sadece hayallerle kalacak. Sadece resimlerle avunacağız, onlarla yetineceğiz. Hep birlikte kutlardık. Bazı yıllar doğum gününü katılamasam da telefonla görüşürdük." ifadesini kullandı. Böcek, ömrü yettikçe olayla ilgili hukuksal mücadeleyi sürdüreceğini dile getirdi. Dört canın yüreğini yaktığını aktaran Böcek, "Acımızı yaşayacağız ama bu demek değildir ki bu dört tane can boşuna gitti. Şüpheli ya da şüphelilerin hak ettikleri cezayı almalarını bekleyeceğiz." diye konuştu. - Olay Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.