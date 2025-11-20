Fatih'te zehirlenme şüphesiyle oğlunu, gelinini ve iki torunu kaybeden babanın acısı dinmiyor
ARİF YAVUZ - İstanbul'un Fatih ilçesinde zehirlenme şüphesiyle eşi ve iki çocuğuyla hayatını kaybeden Servet Böcek'in Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki babaevinde, olayla ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor.
ARİF YAVUZ - İstanbul'un Fatih ilçesinde zehirlenme şüphesiyle eşi ve iki çocuğuyla hayatını kaybeden Servet Böcek'in Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki babaevinde, olayla ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor.
Müslümana Mahallesi'ndeki evin önünde taziyeleri kabul eden Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek, AA muhabirine, olaydan diğer oğlu Mustafa'nın aramasıyla haberdar olduğunu söyledi.
Oğlunun, "Baba iki torunun vefat etmiş" demesiyle ne yapacağını bilemediğini anlatan Böcek, "Şok oldum. Oğlum ve gelinimin de sağlık durumunun ağır olduğunu öğrenince İstanbul'a gitmek için harekete geçtim."dedi.
Böcek, gelinin ve oğlunun ölümüyle acılarının katlandığını belirterek, şöyle konuştu:
"Oğlum Türkiye sevdalısıydı. Vatanını çok seviyordu. Her sene yaz tatilinde mutlaka izne buraya geliyordu. Özellikle eşi ve çocuklarıyla geliyordu. İstanbul'u çok seviyordu. Onun vatan sevdası, buraya kadarmış. Hayalleri vardı. Bolvadin'de aile apartmanındaki dairesinin iç dekorasyonunu kendi gönlüne göre yaptırmıştı. Burada bir gün bile yatmak çocuğuma nasip olmadı. Bu hayalde kaldı."
- 20 Kasım Kadir Muhammet'in doğum günü
Torunlarının doğum gününe önem verdiğini vurgulayan Böcek, "20 Kasım 2019'da doğan torunum Kadir Muhammet'in artık doğum günü kutlanmayacak. Sadece hayallerle kalacak. Sadece resimlerle avunacağız, onlarla yetineceğiz. Hep birlikte kutlardık. Bazı yıllar doğum gününü katılamasam da telefonla görüşürdük." ifadesini kullandı.
Böcek, ömrü yettikçe olayla ilgili hukuksal mücadeleyi sürdüreceğini dile getirdi.
Dört canın yüreğini yaktığını aktaran Böcek, "Acımızı yaşayacağız ama bu demek değildir ki bu dört tane can boşuna gitti. Şüpheli ya da şüphelilerin hak ettikleri cezayı almalarını bekleyeceğiz." diye konuştu.
- Olay
Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.
Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.
Ardından otelde ilaçlama yapan şirketin sahibi Z.K, çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C'nin de tutuklanmasına karar verilmişti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.