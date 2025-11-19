Afyonkarahisar'da 4 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir dairede yaşayan 4 kişi, patates kızartması yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

