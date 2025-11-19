Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 4 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Afyonkarahisar'da yedikleri patates kızartmasından sonra rahatsızlanan 4 kişi, kaldırdıkları hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 21:20 Güncelleme: 19.11.2025 - 21:20
        Afyonkarahisar'da 4 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Afyonkarahisar'da yedikleri patates kızartmasından sonra rahatsızlanan 4 kişi, kaldırdıkları hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir dairede yaşayan 4 kişi, patates kızartması yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

