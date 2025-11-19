Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar Valiliğinden çocuklara yönelik şiddet içeren video hakkında açıklama

        Afyonkarahisar Valiliği, çocuklara yönelik şiddet içeren video hakkında açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 14:32 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar Valiliğinden çocuklara yönelik şiddet içeren video hakkında açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar Valiliği, çocuklara yönelik şiddet içeren video hakkında açıklamada bulundu.

        Afyonkarahisar Valiliği NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İhsaniye ilçesinde çocuklara yönelik şiddet içerdiği görülen bir videonun yeniden dolaşıma sokulduğu ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gerekli görüldüğü belirtildi.

        Söz konusu görüntülerin 2023 yılında ortaya çıktığı, ilgili tarihte adli mercilerin talimatları doğrultusunda kolluk birimleri tarafından gerekli inceleme ve tahkikatın gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Süreç ilgili makamlarca tamamlanmıştır. Bu nedenle yeniden dolaşıma sokulan videonun güncel bir olaya ilişkin olmadığı, geçmiş yıllarda yaşanmış ve adli süreci kesin olarak sonuçlanmış bir dosya kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hususu kamuoyunun bilgisine sunulur. Ayrıca, bazı basın-yayın organlarının teyitsiz, eski ve güncelliğini yitirmiş bir olayı yeniymiş gibi kamuoyuna sunması, doğruluk, güvenilirlik, güncellik, tarafsızlık, kamu yararı ve kaynak doğrulama gibi haberciliğin temel prensiplerini açıkça ihlal etmekte ve basın ahlak ilkeleriyle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Bu tür yanıltıcı haber ve paylaşımlar karşısında vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını esas alması ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar etmemesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!

        Benzer Haberler

        Fatih'te zehirlenme şüphesiyle ölen Servet Böcek'in cenazesi Afyonkarahisar...
        Fatih'te zehirlenme şüphesiyle ölen Servet Böcek'in cenazesi Afyonkarahisar...
        Çocuklara kemerli işkence olayında jandarma görevlileri hakkında suç duyuru...
        Çocuklara kemerli işkence olayında jandarma görevlileri hakkında suç duyuru...
        Zehirlenme felaketinde acılı bekleyiş sürüyor
        Zehirlenme felaketinde acılı bekleyiş sürüyor
        Çocuklarına kemerle işkence yapıp bir de cep telefonuyla kayıt altına aldı
        Çocuklarına kemerle işkence yapıp bir de cep telefonuyla kayıt altına aldı
        Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
        Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
        Afyonkarahisar'da "Turizmin Şehir Kültürüne Yansımasında Sivil Toplumun Rol...
        Afyonkarahisar'da "Turizmin Şehir Kültürüne Yansımasında Sivil Toplumun Rol...