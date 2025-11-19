Afyonkarahisar Valiliğinden çocuklara yönelik şiddet içeren video hakkında açıklama

Afyonkarahisar Valiliği, çocuklara yönelik şiddet içeren video hakkında açıklamada bulundu.

Afyonkarahisar Valiliği NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İhsaniye ilçesinde çocuklara yönelik şiddet içerdiği görülen bir videonun yeniden dolaşıma sokulduğu ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gerekli görüldüğü belirtildi.

Söz konusu görüntülerin 2023 yılında ortaya çıktığı, ilgili tarihte adli mercilerin talimatları doğrultusunda kolluk birimleri tarafından gerekli inceleme ve tahkikatın gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Süreç ilgili makamlarca tamamlanmıştır. Bu nedenle yeniden dolaşıma sokulan videonun güncel bir olaya ilişkin olmadığı, geçmiş yıllarda yaşanmış ve adli süreci kesin olarak sonuçlanmış bir dosya kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hususu kamuoyunun bilgisine sunulur. Ayrıca, bazı basın-yayın organlarının teyitsiz, eski ve güncelliğini yitirmiş bir olayı yeniymiş gibi kamuoyuna sunması, doğruluk, güvenilirlik, güncellik, tarafsızlık, kamu yararı ve kaynak doğrulama gibi haberciliğin temel prensiplerini açıkça ihlal etmekte ve basın ahlak ilkeleriyle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Bu tür yanıltıcı haber ve paylaşımlar karşısında vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını esas alması ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar etmemesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."