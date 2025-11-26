Habertürk
Habertürk
        Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da Türk Dünyası 1. Su Çalıştayı başladı

        Afyonkarahisar'da Su Vakfı, Gaye Vakfı ve Akademi Vakfı işbirliğinde Türk Dünyası 1. Su Çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 15:23 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:23
        Afyonkarahisar Vali Vekili Murat Büyükköse, termal otelde gerçekleştirilen çalıştayda, suyun tüm canlılar için yaşamın devamını sağlayan vazgeçilmez bir unsur olduğunu söyledi.

        Sanılanın aksine suyun sınırlı bir kaynak olduğunu, tükenme riskinin her geçen gün arttığını belirten Büyükköse, şöyle konuştu:

        "Bu risk, özellikle büyük bir coğrafyada varlık gösteren Türk dünyasının ortak mirası olan su kaynaklarının geleceği açısından kritik öneme haizdir. Türkiye olarak biz de bu riskle karşı karşıyayız. Su yönetimi, su kaynaklarının korunması, kalitesinin muhafazası ve optimum faydalı kullanımlarının sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetlerin bütünüdür. Bu kapsamda, entegre su kaynakları yönetimi yaklaşımı temel hedefimiz olmalıdır. Kardeş ülkeler arasında su yönetimi alanında kalıcı, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı iş birliklerinin temellerinin artırılması hedeflenmektedir."

        Büyükköse, çalıştayın su kaynaklarının korunması, kullanımı ve dağıtımını içeren bir dizi strateji ve uygulamayı kapsamlı şekilde ele almayı amaçladığını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sunum yaptı.

        Çalıştay, 28 Kasım'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

