        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 09:03 Güncelleme: 30.11.2025 - 09:03
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

        Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsü, Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada yolcu otobüsündeki 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

