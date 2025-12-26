Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'dan 120 ülkeye 207 milyon dolarlık mermer ihracatı

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar mermeri bu yılın 11 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek, 207 milyon 238 bin dolar olarak gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:24 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'dan 120 ülkeye 207 milyon dolarlık mermer ihracatı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar mermeri bu yılın 11 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek, 207 milyon 238 bin dolar olarak gerçekleşti.

        İscehisar ilçesi başta olmak üzere il genelindeki mermer işletme merkezlerinden, başta Çin, ABD, Fransa, Avustralya, Suudi Arabistan, Almanya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 120 ülkeye mermer ihraç ediliyor.

        Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) verilerine göre, mermer ve doğal taş rezervi bakımından öne çıkan kentten 2025 yılının 11 aylık döneminde 207 milyon 238 bin dolarlık mermer ihracatı yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl ihracat yüzde 23,9 artış gösterdi.

        - Sektör genelinde kadın istihdamı yüzde 20 civarında

        İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan, AA muhabirine, Afyonkarahisar mermerinin 3 bin yıllık bir tarihinin olduğunu söyledi.

        Mermer markasını daha ileriye taşımak istediklerini anlatan Özcan, "Mermer bizim her şeyimiz. Mermerde kadın istihdamı da var. Bizim firmamızda yüzde 35 kadın istihdamı bulunuyor. Sektörün geneline bakıldığında ise bu yüzde 20 civarında" dedi.

        Özcan, kentte adeta mermer sektörünün hafızasını oluşturduklarını belirterek, "Geçen yıl kentte ilk defa mermer fuarı yaptık. Bu fuar sosyal, kültürel, ekonomi ile marka değerimize katkı sağladı. Çok büyük katılımcı oldu. İnanılmaz talep oldu. Fuarın bize ticari olarak çok ciddi yansımaları oldu, ticaretimiz arttı. İhracata da katkısı oldu." ifadesini kullandı.

        İhracat yapılan ülke sayısını artırmak için çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Özcan, fuarın ikincisini de düzenlemek istediklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?

        Benzer Haberler

        Araç yangınını vatandaşlar söndürdü
        Araç yangınını vatandaşlar söndürdü
        Yabancı üniversite öğrencileri Şuhut'un tarih ve kültürüyle buluştu
        Yabancı üniversite öğrencileri Şuhut'un tarih ve kültürüyle buluştu
        Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül 'Kaymakam Mutfakta' etkinliğine katıldı
        Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül 'Kaymakam Mutfakta' etkinliğine katıldı
        Yılbaşı öncesi gıda satan işletmelere yönelik denetim
        Yılbaşı öncesi gıda satan işletmelere yönelik denetim
        Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bolvadin'de vatandaşlar sorunlarını kaymakama anlattı
        Bolvadin'de vatandaşlar sorunlarını kaymakama anlattı