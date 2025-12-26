Afyonkarahisar'dan 120 ülkeye 207 milyon dolarlık mermer ihracatı

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar mermeri bu yılın 11 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek, 207 milyon 238 bin dolar olarak gerçekleşti.

İscehisar ilçesi başta olmak üzere il genelindeki mermer işletme merkezlerinden, başta Çin, ABD, Fransa, Avustralya, Suudi Arabistan, Almanya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 120 ülkeye mermer ihraç ediliyor.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) verilerine göre, mermer ve doğal taş rezervi bakımından öne çıkan kentten 2025 yılının 11 aylık döneminde 207 milyon 238 bin dolarlık mermer ihracatı yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl ihracat yüzde 23,9 artış gösterdi.

- Sektör genelinde kadın istihdamı yüzde 20 civarında

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan, AA muhabirine, Afyonkarahisar mermerinin 3 bin yıllık bir tarihinin olduğunu söyledi.

Mermer markasını daha ileriye taşımak istediklerini anlatan Özcan, "Mermer bizim her şeyimiz. Mermerde kadın istihdamı da var. Bizim firmamızda yüzde 35 kadın istihdamı bulunuyor. Sektörün geneline bakıldığında ise bu yüzde 20 civarında" dedi.

Özcan, kentte adeta mermer sektörünün hafızasını oluşturduklarını belirterek, "Geçen yıl kentte ilk defa mermer fuarı yaptık. Bu fuar sosyal, kültürel, ekonomi ile marka değerimize katkı sağladı. Çok büyük katılımcı oldu. İnanılmaz talep oldu. Fuarın bize ticari olarak çok ciddi yansımaları oldu, ticaretimiz arttı. İhracata da katkısı oldu." ifadesini kullandı.

İhracat yapılan ülke sayısını artırmak için çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Özcan, fuarın ikincisini de düzenlemek istediklerini dile getirdi.