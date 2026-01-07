Habertürk
Habertürk
        Afyonkarahisar'da av sırasında tüfekle vurulan kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da av sırasında tüfekle vurulan kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde av sırasında tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 00:47 Güncelleme: 07.01.2026 - 00:47
        Afyonkarahisar'da av sırasında tüfekle vurulan kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde av sırasında tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.S, (45) ile A.S.O, (43) Eber köyündeki göl çevresine avlanmaya gitti.

        Av sırasında A.S'nin tüfeğinin ateş alması sonucu A.S.O, başından yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan A.S.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri de A.S'yi gözaltına aldı.

