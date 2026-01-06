Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarihi eser niteliğinde 55 sikke, 34 yüzük ve 2 obje ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bir adres ve araçta yaptığı aramada 55 sikke, 34 yüzük ve 2 tarihi obje ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 2 şüpheliye yasal işlem uygulandı.
