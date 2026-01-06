Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarihi eser niteliğinde 55 sikke, 34 yüzük ve 2 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 14:40 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:40
        Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarihi eser niteliğinde 55 sikke, 34 yüzük ve 2 obje ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, bir adres ve araçta yaptığı aramada 55 sikke, 34 yüzük ve 2 tarihi obje ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan 2 şüpheliye yasal işlem uygulandı.

