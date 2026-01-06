Afyonkarahisar'da 6 milyon 190 bin makaron ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, 6 milyon 190 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

AFYONKARAHİSAR-Afyonkarahisar'da 6 milyon 190 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

