        Afyonkarahisar'da 6 milyon 190 bin makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da 6 milyon 190 bin makaron ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 14:49 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:49
        Afyonkarahisar'da 6 milyon 190 bin makaron ele geçirildi
        AFYONKARAHİSAR-Afyonkarahisar'da 6 milyon 190 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 6 milyon 190 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

        Kamyon sürücüsüne yasal işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

