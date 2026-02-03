Afyonkarahisar'da şarampole devrilen taksinin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da taksinin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Abuzer Karamoçu yönetimindeki 03 T 1004 plakalı taksi, merkeze bağlı Karaaslan köyü mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Karamoçu, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

