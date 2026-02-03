Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen taksinin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'da taksinin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 21:27 Güncelleme: 03.02.2026 - 21:27
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen taksinin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da taksinin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.


        Abuzer Karamoçu yönetimindeki 03 T 1004 plakalı taksi, merkeze bağlı Karaaslan köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Karamoçu, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

