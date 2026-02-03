Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G.'yi yakaladı. Örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında yer alan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

