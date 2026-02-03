Habertürk
Habertürk
        Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:55 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:55
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G.'yi yakaladı.

        Örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında yer alan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

