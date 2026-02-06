Habertürk
        Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 18:28 Güncelleme: 06.02.2026 - 18:28
        Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte mali suçların önlenmesi ve tefecilik suçlarına yönelik çalışma başlattı.

        Kent merkezi ile Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Yapılan aramalarda, 14 milyon 950 bin lira değerinde 24 çek ve senet, 27 araç satış sözleşmesi, 20 tahsilat makbuzu, tapu evrakı ve ipotek belgesi ile 13 pos cihazı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si ise serbest bırakılırken, 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

