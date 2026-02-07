Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. S.Y, (39) idaresindeki 61 AGJ 677 plakalı hafif ticari araç, dün, Afyonkarahisar - Uşak kara yolu Güney beldesi yakınlarında H.Z'nin kullandığı 64 ADJ 160 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, sürücü S.Y, ile araçtaki F.E, (42) O.D, (36) B.D.D. (7) ile N.D. (4) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

