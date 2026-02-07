Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 12:55 Güncelleme: 07.02.2026 - 12:55
        Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        S.Y, (39) idaresindeki 61 AGJ 677 plakalı hafif ticari araç, dün, Afyonkarahisar - Uşak kara yolu Güney beldesi yakınlarında H.Z'nin kullandığı 64 ADJ 160 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada, sürücü S.Y, ile araçtaki F.E, (42) O.D, (36) B.D.D. (7) ile N.D. (4) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

