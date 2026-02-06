Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Sağlık Bakan Yardımcısı Okumuş, Afyonkarahisar'da kısa film gösterimine katıldı

        Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, senaristliğini yaptığı "Görev Tamamlandı Asker" adlı kısa filmin Afyonkarahisar'daki özel gösterimine katıldı.

        Giriş: 06.02.2026 - 22:02 Güncelleme: 06.02.2026 - 22:02
        Sağlık Bakan Yardımcısı Okumuş, Afyonkarahisar'da kısa film gösterimine katıldı
        Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, senaristliğini yaptığı "Görev Tamamlandı Asker" adlı kısa filmin Afyonkarahisar'daki özel gösterimine katıldı.

        Okumuş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi'nin Mavi Salonu'ndaki özel gösterimde davetlilerle kısa filmi izledi.

        Gösterimin ardından senaristliğini üstlenen Okumuş ile kısa filmde görev alan yapımcı, yönetmen ve başrol oyuncusuna plaket takdim edildi.

        Nurullah Okumuş, özel gösterimin ardından yapılan söyleşide yaptığı konuşmada, kısa filmin senaryosunun yaklaşık iki hafta sürdüğünü söyledi.

        İlk haftanın senaryo fikri üzerinde geçtiğini dile getiren Okumuş, şunları kaydetti:

        "Kurtuluş Savaşı'yla ilgili çok şeyler okuduk, gördük ve duyduk. Afyonkarahisar'a gelince Kurtuluş Savaşı'nı açıkça yaşadım. Özellikle Büyük Taarruz'un yaşandığı ağustos ayında burada programlar oluyor. İlk Kocatepe'ye çıktığımda oradaki köylerdeki şehitlikleri gezince hikayeleri duydum. Fikir de aslında burada oluştu."

        Okumuş, hikayenin kendine ait olduğunu belirterek, Afyonkarahisar'daki yaşanmışlıklara ve kahramanlıklara katkı sunmaya çalıştığını ifade etti.

        Kısa film gösterimine Afyonkarahisar Vali Vekili İhsan Ayrancı, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

