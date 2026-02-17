Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 21:57 Güncelleme: 17.02.2026 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye bağlı Döğer beldesinde durdurulan otomobil içerisinde arama yapıldı.

        Yapılan aramada, 44,34 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Konuyla ilgili olarak İ.C.'ye adli işlem başlatılırken A.Ş. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        Yeni sahte gelin çetesi
        Yeni sahte gelin çetesi
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi

        Benzer Haberler

        Şoförler odasından vergi kaçırmanın önüne geçilecek uygulamaya tepki
        Şoförler odasından vergi kaçırmanın önüne geçilecek uygulamaya tepki
        Yalancı bahara aldanan ağaçlar şubat ortasında çiçek açtı
        Yalancı bahara aldanan ağaçlar şubat ortasında çiçek açtı
        Ramazan'da hatimle namaz kılınacak camiler belli oldu
        Ramazan'da hatimle namaz kılınacak camiler belli oldu
        U18 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası başladı
        U18 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası başladı
        Otomobil yangını paniğe neden oldu
        Otomobil yangını paniğe neden oldu
        Polis iş yerine yaptığı baskında ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirdi
        Polis iş yerine yaptığı baskında ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirdi