Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye bağlı Döğer beldesinde durdurulan otomobil içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 44,34 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak İ.C.'ye adli işlem başlatılırken A.Ş. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

