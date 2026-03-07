Canlı
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 07.03.2026 - 14:14
        Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


        Sürücüleri ve plakaları henüz bilinmeyen iki motosiklet, 4 Mart'ta Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada motosikletteki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

