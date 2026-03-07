Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 07.03.2026 - 14:14 Güncelleme:
Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüleri ve plakaları henüz bilinmeyen iki motosiklet, 4 Mart'ta Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada motosikletteki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri