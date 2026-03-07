Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.





Sürücüleri ve plakaları henüz bilinmeyen iki motosiklet, 4 Mart'ta Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde çarpıştı.



Kazada motosikletteki 3 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan kaza anı, bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

