Biyomedikal mühendisi devlet desteğiyle yazılım firması kurdu

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da devlet desteğiyle 4 yıl önce yazılım firması kuran biyomedikal mühendisi Aslıhan Şahan, sektörüne "yapay zeka" ve "artırılmış gerçeklik" üzerine hazırladığı projelerle hizmet veriyor.



Şahan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü'nden 2017'de mezun oldu. Bir yıl sonra yüksek lisansa başlayan Şahan, üniversite içindeki Zafer Teknopark'taki yazılım firmasında işe girdi.



Burada "yapay zeka" ve "artırılmış gerçeklik" üzerine oyun ile farklı yazılım projelerinde kendini geliştiren Şahan, 2020'de yüksek lisans eğitimini tamamlayınca kendi firmasını kurmaya karar verdi.



Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı "İleri Girişimcilik Destek Programı'yla Zafer Teknopark bünyesinde 2022'de kendi firmasını kuran 30 yaşındaki Şahan, 4 yıldır Afyonkarahisar'da ve Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kamu kurumları ve şirketlere bilgisayar destekli yazılımsal hizmet veriyor.



Şahan, AA muhabirine, çalıştığı Zafer Teknopark'ın hayatını şekillendirmesine çok büyük katkısı olduğunu söyledi.



Hayalini kurduğu yazılım işi üzerine hizmet üretmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahan, şöyle konuştu:



"Burada hem sektörel bazlı hem de kendi yazılımsal ürünlerimizi gerçekleştiriyoruz. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve yapay zeka alanlarında projeler hazırlıyoruz. Dijital müzecilik alanında çalışmalarımız var. Kendi içeriklerimizle interaktif eğitim materyalleri ve oyunlar üretiyoruz. Çocuklara daha kalıcı öğrenim modelleri sunmak üzere çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mermer sektörü için sanal mağaza oluşturuyoruz. Firmaların tanıtım ve reklam alanlarında hizmetlerimiz bulunuyor."



Şahan, Afyonkarahisar başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerindeki firmalara sunduğu yazılım hizmetlerinden güzel geri dönüşler aldığını vurguladı.



Ağırlıklı olarak mermer ve eğitim sektörüne yazılım hizmeti verdiklerine değinen Şahan, "Teknoloji her geçen gün ilerliyor. Her yaptığımız proje, bir öncekinin ileri seviyesinde oluyor. Geliştirdiğimiz projelerden müşterilerimizden olumlu ve pozitif geri dönüşler alıyoruz. Kendimizi geliştirerek daha ileri seviyeleri hedefliyoruz. Hayalim, ekibimi genişleterek yapay zeka ve artırılmış gerçeklik alanlarında ulusal ve uluslararasında büyük projeler gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.

