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Vali Tutulmaz Bayat ilçesinde muhtarları dinledi

İHA

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Bayat ilçesinde merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Vali Tutulmaz Bayat ilçesinde muhtarları dinledi

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Bayat ilçesinde merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.
Şehit Bahadır Özenç Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan toplantıya Vali Mustafa Tutulmaz, Bayat Kaymakam Vekili Mustafa Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürü Emin İpek, Su ve Kanal Hizmetleri Müdür Vekili İsmail Dağ, ilçe müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Vali Mustafa Tutulmaz toplantı öncesinde Bayat Kaymakamlığına bir ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakam Vekili Mustafa Çelik’ten ilçenin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vatandaşa değer verilmesi gerektiğini vurgulayan ve bizler vatandaşa hizmet için varız diyen Vali Mustafa Tutulmaz, “Taşımalı eğitimde servis araçları önem arz ediyor. Servis araçlarını usulüne uygun mu değil mi?, Yanlışlığı var mı? Bunları takip edelim. Vatandaş bu çocukları devlete teslim ediyor. Bu noktada yaşanacak her türlü olumsuzluk kamu vicdanını rahatsız eder. Hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Bizler vatandaşlara hizmet etmek için varız. Bulunduğumuz konumları hizmet odaklı kullanalım. Her zaman kullandığım bir yöntem var. Empati kurun. Vatandaşın gözüyle de bakabilin. Empati yanlış yapma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Vatandaşa değer verelim. Biz bir yerde hizmet veren kesimiz, diğer taraftan da birçok noktada hizmet alan tarafız. Bize nasıl davranılmasını istiyorsa bizde vatandaşa öyle davranmalıyız. Vatandaş var olduğu için varız. Onların huzuru, devlete ve millete olan güvenini arttırmalıyız” diye konuştu.
Vali Mustafa Tutulmaz Bayat ilçesi temasları kapsamında Eski Gömü Köyü, Muratkoru Köyü, Mallıca, Çukurkuyu ve Kuzören Köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinleriyle görüşen Vali Mustafa Tutulmaz, bir talepleri, istekleri olup olmadığını sordu. Köy yaşantısı hakkında vatandaşlardan bilgiler alan Vali Tutulmaz, vatandaşların talepleri, şikâyetleri ve kamudan beklentilerini sordu.

AFYONKARAHİSAR

06 Kasım 2019 Çarşamba

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