Emirdağ'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Gömü Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ istikametinden Afyonkarahisar istikametine doğru seyir halinde bulunan Arif G. (23) yönetimindeki 03 BD 206 plakalı otomobil, aynı istikamette yaya olarak karşıya geçen Abdulkadir K.'ye (20) çarptı. Trafik kazasında yaya Abdulkadir K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıyı Emirdağ Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralının tedavi altında tutulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:02

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