Afyonkarahisar Bolvadin AyferCeylan Emet Fen Lisesi, Türkiye Zeka Vakfı’nın düzenlemiş olduğu 'Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası’nda' Afyonkarahisar’ı temsil etmeye hak kazandı.

Türkiye Zeka Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın da destekleriyle öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla "Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası" düzenliyor. Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde eğitim öğretim gösteren AyferCeylan Emet Fen Lisesinin öğrencileri yarışmanın ilk etabından 198 puan alarak bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Bölge finallerine katılmaya hak kazandıkları için mutlu ve gururlu olduklarını belirten AyferCeylan Emet Fen Lisesi okul müdürü Ali İmran Karakaya, “Türkiye Zeka Vakfı’nın düzenlemiş olduğu liseler arası Zeka Oyunları Şampiyonası’nın il finalleri, şampiyonaya başvuran 517 okulun katılımıyla internet üzerinden gerçekleştirildi. Bolvadin AyferCeylan Emet Fen Lisesi öğrencileri, Ege Bölgesinden şampiyonaya katılan 88 okul arasından 198 puan alarak, bölge finallerine katılmaya hak kazanmıştır. İl birincisi olan okulumuz, 16 Kasım Cumartesi günü İzmir’de yapılacak olan bölge finalinde ilimizi temsil edecektir” diye konuştu.

Beraberindeki öğrenciler ve öğretmenler ile birlikte hayırsever iş adamı Ceylan Emet’i ziyaret eden Karakaya, "Bu başarıda emeği geçen, şampiyona okul sorumlusu öğretmenlerimiz Zuhal Nebioğlu’na, Sultan Gür Donat’a ve bu süreçte maddi manevi destekleriyle yanımızda olan okulumuzun hamisi Ceylan Emet beye teşekkür ve şükranlarımızı sunarız” dedi.

AFYONKARAHİSAR 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:03

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