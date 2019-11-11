Dinar Belediye Spor Emirdağ Spor ile karşılaştı

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Afyonkarahisar Süper Amatör Liginin 7. Haftasında Dinar Belediye Spor, Emirdağ Spor ile karşı karşıya geldi.

Dinar Belediye Spor Emirdağ Spor sahada çok iyi bir oyun sergiledi. Yoğun bir seyirci desteği ile maça çıkan Dinar Belediye Spor, girdiği pozisyonlarda sonuç bulamayarak sahadan 00 beraberlikle ayrıldı.

Maçı izlemeye; Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Dinar Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Öztürk, MHP İlçe Başkanı Mustafa Karahan, AK Parti İlçe Başkanı İdris Er, Dinar Belediye Spor Kulübü Başkanı Fahri Gündüz, Emirdağ Spor Kulübü Başkanı Süleyman Kocabıçak, Dinar Belediye Spor yönetimi ve spor severler katıldı.

AFYONKARAHİSAR 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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