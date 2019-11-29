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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı Işık donanımı çalışmayan patpat tehlike saçtı

İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı Işık donanımı çalışmayan patpat tehlike saçtı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar Isparta karayolunun 26. kilometresi Şuhut ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Isparta karayolunun 26. kilometresinde, Şuhut ilçesi istikametinden Karaadilli Belde istikametine doğru seyir halinde bulunan İsmail Akın T. (20) yönetimindeki 43 UC 888 plakalı kamyonet aynı istikamette seyir halinde bulunan Anıl Ö. (24) yönetimindeki Işık donanımı çalışmayan tarım aracı patpat'a arkadan çarptı. Kamyonetin tarım aracı patpat'a çarpması sonucu karşı şeride geçen patpat'ın aynı istikametten gelen Yaşar G. (39) yönetimindeki 03 SA 193 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında İbrahim Ç., Ebubekir Ç. ve Anıl Ö yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR

29 Kasım 2019 Cuma

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